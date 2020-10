E' italiano l'insegnante migliore del mondo!

È Daniele Manni il docente che è stato insignito del Global Teacher Award, un prestigioso premio internazionale, equiparato al Nobel nell'ambito dell'insegnamento, che per la prima volta in assoluto è stato assegnato ad un italiano.

Il professor Manni insegna imprenditorialità e informatica all'Istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce dove ogni giorno guida i suoi studenti mostrando loro come ideare micro e piccole imprese innovative che lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi.

La vittoria del professore italiano suscita ancora più entusiasmo se si pensa che il docente è stato premiato "semplicemente" per aver svolto con competenza e dedizione il suo compito, senza aver dovuto compiere alcun atto eroico, come a volte purtroppo accade quando ci si trova a combattere contro situazioni sociali o contesti scolastici difficili.

A darne notizia è stata la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, rivelando orgogliosamente che a settembre il professor Manni si era già classificato terzo agli "Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards". Il messaggio della ministra si è concluso con i complimenti al prof. Manni, alla dirigente scolastica e a tutto l'Istituto per il prezioso lavoro portato avanti e i traguardi raggiunti, in attesa della cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 22 novembre in India.

