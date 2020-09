Gordon Ramsey nella bufera: fa pagare 20 sterline per un tagliere di formaggi

Chi trova un advisor trova un tesoro. Non lo avrà certo pensato Gordon Ramsey visto che proprio un cliente su TripAdvisor ha postato una recensione, per nulla lusinghiera, sulla sua cucina da tre stelle Michelin, scrivendo: "Si è persa per strada" e aggiungendo “Quel piatto? Lo avrei potuto fare a casa”.

Ma ciò che ha scatenato di più il risentimento del cliente è stato un tagliere di formaggi, costato 20 sterline: “Se il meglio che Gordon Ramsey sa fare è mettere insieme una fetta di caprino e una di gorgonzola in un piatto, allora di che stiamo parlando?”

Molti altri clienti si sono lamentati, definendo la portata “un insulto”, “insipida“, un "piatto noioso” che “chiunque potrebbe fare a casa”.

Passando ai secondi, in un'altra recensione lo stesso cliente ha giudicato negativamente anche la carne con patate, pagata 25 euro: colpevoli, a suo dire, le dimensioni della pietanza, definita una bistecca “minuscola”; e ce n'è anche per le patate, “troppo salate”.

Un bel boccone amaro da mandare giù per il re di "Hell's Kitchen". Su TripAdvisor, infatti, si moltiplicano le recensioni negative sul suo ristorante di Londra, dove per un menù da tre portate si sborsa la consistente cifra di 140 euro a persona, bevande escluse. Se la creatività del maestro è intoccabile, forse Ramsey dovrebbe pensare di rivedere almeno i prezzi!

