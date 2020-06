Dal parrucchiere vietato chiacchierare!

Piano piano stiamo tornando alla normalità. Ancora stiamo lottando contro il Covid-19, ma sono molte le attività che hanno riaperto la saracinesca, come i parrucchieri. Nel Regno Unito, per contenere la diffusione del virus, la National Hair and Beauty Federation ha deciso di far rispettare a clienti e professionisti una regola particolare, quella del silenzio. In genere, nei saloni di bellezza ci si rilassa e si chiacchiera, ma ora in quelli inglesi non sarà più possibile.

In questo modo, parlando solo lo stretto necessario, verranno limitate il più possibile le situazioni a rischio. Secondo quanto definito dalla Federazione, è necessario un protocollo che spieghi nel dettaglio quali sono le regole da rispettare all'interno dei parrucchieri, se questo non verrà fatto in un tempo breve si "impedirà ai saloni di parrucchieri, saloni di bellezza e barbieri di essere pronti per la riapertura".

Nel frattempo, sono molti i saloni che stanno predisponendo tutto per l'imminente apertura. Oltre ai dispositivi di sicurezza, come mascherine e guanti, la National Hair and Beauty Federation raccomanda di parlare affiancati ai clienti e attraverso lo specchio: il rischio di contagio in questo modo si riduce.

Inoltre, sarà possibile fare una conversazione virtuale, per capire cosa il cliente intende fare e definire anche il tempo del trattamento. La mancia potrà essere lasciata un contenitore posto all'esterno del negozio e, tempo permettendo, non sarà possibile entrare con cappotti e maglioni pesanti, in quando il virus potrebbe annidarsi nei tessuti anche per diversi giorni.

La federazione ha dichiarato: "I saloni stanno attuando delle regole basate sul buon senso e cercando di limitare il più possibile i contatti con i clienti".

(Foto Getty Images)