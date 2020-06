L'incredibile profezia: la fine del mondo è vicina... secondo il calendario maya!

Aveva fatto rumore la notizia secondo cui, il 21 dicembre 2012 ci sarebbe dovuta essere la fine del mondo, secondo il calendario Maya. Non è naturalmente successo niente.

Ma, per chi ama credere a questo tipo di profezie, l'apocalisse non è arrivata semplicemente perché c'è stato un errore di lettura nel calendario gregoriano, che ha sostituito quello giuliano nel 1582.

In sostanza, ecco quello che è successo. Quando c'è stato il cambio del calendario, si sarebbero persi 11 giorni dell'anno, che in tutto fanno circa 8 anni. Quindi il 21 dicembre 2012 sarebbe in realtà il 21 giugno 2020. La fine del mondo sarebbe fissata per la questa domenica.

A portare avanti questa teoria sarebbe lo scienziato Paolo Tagaloguin, che ha scritto una serie di tweet in cui afferma la sua teoria e spiega il calcolo che ha fatto per arrivare a tale soluzione. I post sono stati poi rimossi. "Secondo il calendario Giuliano, tecnicamente siamo adesso nel 2012", ha dichiarato l'uomo.

Il 21 giugno è domenica e magari molti trascorreranno quel giorno al mare o ai monti. Si spera serenamente. Perché un piccolo assaggio di apocalisse sembra quello che ci siamo per ora lasciati alle spalle. E che nessuna profezia maya aveva previsto.

(Foto Getty Images)