Strage di Capaci: la frase di Falcone da non dimenticare mai

La strage di Capaci, quando il 23 maggio 1992 furono assassinati il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, è una ferita sempre aperta nel cuore di tutti gli italiani onesti.

Un anniversario che non scolora mai nella retorica, ma che è sempre motivo di riflessione e spinge ancora tanti altri cittadini a impegnarsi attivamente contro ogni mafia, sopruso, illegalità.

Come ha riportato l'ANSA, la professoressa Maria Falcone, sorella del giudice, ha ricordato adesso le parole che avevano sostenuto il fratello nella sua lotta alla mafia: «Quando i giornalisti chiedevano a mio fratello perché andasse avanti nonostante i rischi e i sacrifici, lui rispondeva con una frase semplice che dice tutto di lui: 'per spirito di servizio'. In questi giorni, costretta a casa, ascoltando le mille notizie tragiche di questi giorni, le sue parole mi sono tornate in mente spesso e ho pensato a tutti gli italiani, medici, infermieri, cittadini che hanno lottato per spirito di servizio per il Paese in guerra contro la pandemia... La sua religione era il dovere» e ha rivelato che il giudice Falcone portava sempre con sé nel portafogli una frase del Presidente Kennedy, che ci ricorda di fare il proprio dovere a ogni costo, perché è questa l'essenza della dignità umana.

La professoressa Falcone ha anche aggiunto: «Ecco quanta dignità ho visto negli italiani in questi mesi. Ed è a chi ha lavorato con coraggio per tutti noi che dedichiamo quest'anno le commemorazioni organizzate per il 23 maggio».

Tra le manifestazioni previste, un flash mob: «appendete lenzuoli bianchi come nel '92 e alle 18 affacciamoci tutti al balcone per ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime della mafia e per ringraziare chi in questi giorni di emergenza ha fatto la sua parte».

(Foto Getty Images)