Spostarsi in auto nella fase 2: ecco cosa bisogna sapere

Con l'avvio della "fase 2" a partire dallo scorso 4 maggio, sono cambiate anche alcune regole per gli spostamenti personali. Con l'ultimo DPCM del 26 aprile, il Governo ha fatto un passo verso una graduale e cauta riapertura che, in questo momento difficile, punta molto sul buon senso degli italiani per evitare che la curva del contagio torni a crescere.

Ma ancora oggi ci sono dei dubbi su quali siano le regole da rispettare per muoversi sereni, soprattutto in automobile. Ad analizzarle per fare maggiore chiarezza è stato il sito automobile.it.

Il primo punto riguarda le motivazioni valide, a cui si deve ancora oggi far riferimento quando ci si sposta. Ai motivi di lavoro, di salute, di urgenza, di ritorno presso il proprio domicilio e per situazioni di necessità, si aggiunge ora la visita ai congiunti (che possono essere coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto grado).

Gli spostamenti verso altre regioni, invece, sono consentiti solo per tornare presso il proprio domicilio o residenza, per motivi di salute o per esigenze di lavoro.

L'autocertificazione resta obbligatoria per giustificare gli spostamenti in auto e in caso di assenza di validi motivi si rischia una sanzione che va da 533 a 4.000 euro (a cui si aggiunge una denuncia in caso di violazione di quarantena o se si dichiara il falso).

Ma quali sono le altre regole da rispettare per il trasporto privato? La mascherina va indossata se si viaggia con persone diverse dal proprio convivente o se si viaggia in taxi o in auto a noleggio con conducente (NCC). Inoltre i passeggeri in auto non possono essere più di tre e bisogna garantire il distanziamento (lasciando libero il sedile posteriore centrale).

Dunque, il convivente può sedersi a piacere sul sedile anteriore o posteriore. Il passeggero non convivente sul sedile posteriore. Se i passeggeri sono due, vanno ai lati opposti del sedile posteriore. Se sono tre, uno sul sedile anteriore, gli altri due ai lati opposti del sedile posteriore

