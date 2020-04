Vino rosso: efficace contro il virus?

Il vino rosso potrebbe essere d'aiuto per combattere il Coronavirus.

A dirlo è la scienza, ma... attenzione: non si tratta certo di un invito a tracannare bicchieri su bicchieri di buon rosso. Tutt'altro. Secondo alcuni studi scientifici, pubblicati a febbraio, una sostanza di cui il vino rosso è ricco, il resveratrolo, potrebbe essere un rimedio naturale per bloccare la replicazione del virus Mers, simile al SARS-Cov-2, che ha generato le polmoniti da Covid-19.

Lo studio si intitola “Therapeutic options for the 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV)” ed è stato portato avanti dal Prof. Guandgi Li, Dipartimento di Epidemiologia e Statistiche della Salute presso la Xiangya School of Public Health della Central South University di Changsha (Cina) e dal Prof. Erik De Clercq della KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven, in Belgio).

Anche l'Università Federico II di Napoli sta studiando adesso il resveratrolo. Che una cura possa venire da questo prezioso componente del vino rosso? E' ancora presto per dirlo. Ma un'avvertenza fa subito fatta: l'eventuale trattamento richiederebbe quantità davvero notevoli di resveratrolo, di gran lunga superiori a quelle che si trovano nel vino.

Dunque, alzare il gomito non servirebbe a nulla...

(Foto di Dirk Wohlrabe da Pixabay)