La magia del Cirque du Soleil ora arriva a casa: gratis e in streaming

Fino alla fine della pandemia, il Cirque du Soleil renderà disponibili i suoi spettacoli più belli in streaming. La compagnia ha lanciato proprio in questi giorni il portale CirqueConnect, un vero e proprio tendone virtuale dove sarà possibile rivedere, in maniera gratuita a casa, l'energia e la magia che gli artisti portano sul palco.

In pieno lockdown, Cirque du Soleil sarebbe dovuto essere in Italia con lo spettacolo "Totem", uno dei più innovativi di sempre, fino al 5 luglio. Purtroppo ha dovuto sospendere le repliche a causa del Covid-19 e rimandare tutto alla primavera del prossimo anno. "Una via di fuga dalla vita di tutti i giorni attraverso la gioia e la fantasia dei nostri spettacoli", è con queste parole che la compagnia circense canadese ha informato tutti i fan dell'iniziativa.

Saranno messi online 60 minuti di puro spettacolo ogni settimana: il venerdì sera, in genere, saranno caricati sulla piattaforma i momenti più belli degli show, quelli che hanno reso il Cirque du Soleil una delle attrazioni più amate dal pubblico di tutto il mondo. Questo è un modo anche per vedere gli spettacoli a cui non si ha avuto modo di partecipare negli anni.

"Ora più che mai, vogliamo fare la nostra piccola parte per diffondere gioia, anche da lontano, direttamente nei tuoi spazi sicuri. Lascia che ti diamo il benvenuto nel nostro mondo in cui ti trasporteranno filmati mostruosi e video preferiti dai fan".

Mimo, acrobazie, giocoleria, senza animali, il Cirque du Soleil è arte all'ennesima potenza e la possibilità di vedere i suoi spettacoli gratis online è unica nel suo genere.

