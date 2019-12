Meteo: il Capodanno è all'insegna del sole!

Che si trascorra in montagna sulla neve o in città, questo Capodanno sarà all’insegna del bel tempo. Le temperature risaliranno in tutta Italia e il 2020 inizierà con il sole: per il momento l’aria fredda proveniente dai Balcani e responsabile delle nevicate anche a bassa quota sulle regioni adriatiche, resterà al Centro-Sud ma già dal 31 l’alta pressione riporterà tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola.

Nella giornata di mercoledì 1 gennaio, grazie all’anticiclone, il sole tornerà a splendere e il clima sarà mite, concedendoci una tregua dall’inverno che proprio in questi giorni ha visto un brusco abbassamento delle temperature. L’aria calda proveniente dall’Africa porterà un caldo anomalo anche sull’arco alpino occidentale, dove si toccheranno temperature di molto al di sopra della media stagionale.

Tuttavia, si tratterà di una tregua di breve durata: già dal giorno dell’Epifania, infatti, le temperature si abbasseranno di nuovo a causa dell’arrivo di un nuovo flusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa.

(Photo Credits: Getty Images)