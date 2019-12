I giorni festivi e i ponti del 2020. Ecco quando partire

Il 2019 si sta per concludere ed è arrivato il momento di prendere in mano il calendario del 2020, per scoprire se ci saranno feste e ponti da poter sfruttare per un bel viaggio. La risposta è sì: anche il prossimo anno ci riserverà qualche ponte utile per concedersi una breve vacanza.

Iniziamo dalle festività: l'1 gennaio sarà mercoledì, mentre l’Epifania, il 6 gennaio, cadrà di lunedì. Pasqua sarà il 12 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo; il 25 aprile, invece, nel 2020 cadrà di sabato. Andrà meglio il 1 maggio, che sarà un venerdì. Il 2 giugno sarà martedì, il 15 agosto sabato, il 1 novembre domenica mentre l’8 dicembre martedì. Infine, l’anno prossimo Natale sarà venerdì, Santo Stefano sabato e il 31 dicembre cadrà di giovedì.

Riepilogando, ecco quali saranno i ponti che potranno essere sfruttati per partire: il weekend lungo del 6 gennaio (lunedì) e quello del 1 maggio (venerdì); poi ci saranno il ponte del 2 giugno (martedì) e quello dell’8 dicembre (martedì), per poi concludere con quello di Capodanno, considerando che, come abbiamo visto, il 31 dicembre sarà giovedì e dunque il 1 gennaio del 2021 sarà venerdì. Di certo, il miglior periodo per una bella vacanza sarà quello di Natale, perché sfruttando tutti questi ponti, sarà possibile fare una vacanza di 10 giorni utilizzando solo 3 giorni di ferie, tornando a lavoro direttamente il 3 gennaio 2021.

Per Natale la meta ideale sarebbe una vacanza sulla neve; per i ponti più brevi, invece, come quello di Pasqua, del 1 maggio o del 2 giugno, l’ideale sarebbe scegliere una capitale europea da visitare in tre giorni per staccare un po’ dalla routine quotidiana e scoprire un posto nuovo.