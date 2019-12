Da Nadia Toffa a Notre Dame. Ecco le domande e i temi più cliccati dell'anno

Come ogni anno, anche sul finire di questo 2019 Google ha diffuso le statistiche del motore di ricerca su cui finisce circa il 90% delle “query” degli utenti europei, rivelando i temi e le domande più cliccate degli ultimi 12 mesi. E se ci cono degli attesi evergreen, non mancano certamente anche delle sorprese.

Al vertice della classifica delle parole più cliccate c'è "Nadia Toffa", la giornalista e conduttrice de "Le Iene" scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una dura battaglia contro il cancro. Un personaggio che ha evidentemente lasciato un segno profondo nel cuore degli italiani. Seguono "Notre Dame", la cattedrale danneggiata da un terribile incendio lo scorso 15 aprile, "Sanremo", le "elezioni europee" di maggio, e "Luke Perry", altro personaggio molto amato, scomparso prematuramente all'età di 53 anni.

Nella classifica dei personaggi, dopo quelli già citati nella classifica generale, si trovano anche Mia Martini, Mahmood e il calciatore Mauro Icardi.

C'è poi la classifiche su "come fare", che vede al primo posto la richiesta di indicazioni per diventare Navigator, seguita da cubo di Rubik, valigia, nodo cravatta e procedure per ottenere il passaporto. Per quanto riguarda la ricerca di significati, i primi posti della classifica sono occupati da Machu Picchu, Hollywood, trigamia, flat tax e dsga. C'è poi la classifica dei "perché" che spazia dalla caduta del governo gialloverde al rinvio della partita Lazio-Udinese, dalle Sardine all'attacco turco.

L'elenco completo delle classifiche è consultabile da tutti. Una lettura leggera per rivela quali sono gli interessi più diffusi.

