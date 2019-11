Da Jennifer Aniston perfetta padrona di casa al brindisi di J.Lo, ecco il Thanksgiving delle celebrità

Il 28 novembre negli Stati Uniti e in Canada si è festeggiato il Giorno del Ringraziamento, Thanksgiving Day. Una ricorrenza davvero molto sentita in quei Paesi, dove si approfitta di queste celebrazione per cenare con la famiglia o con gli amici più cari, in un'atmosfera serena e affettuosa, come per noi è il Natale.

Anche le celebrità hanno festeggiato il Thanksgiving Day e non hanno mancato di postare le loro foto più belle. (Foto Getty Images)

Jennifer Aniston si è ritratta ai fornelli.

Visualizza questo post su Instagram Ok, @jimmykimmel... here are your f*%king Friendsgiving enchiladas. Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston) in data: 28 Nov 2019 alle ore 4:23 PST

Jennifer Lopez ha brindato in famiglia, come potete vedere nella gallery Instagram.

Visualizza questo post su Instagram So grateful today and everyday! Blessings.... HAPPY THANKSGIVING EVERYONE!! Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 28 Nov 2019 alle ore 7:07 PST

Cindy Crawford ha pubblicato una foto nostalgia, con marito e figli.

Gisele Bundchen ha voluto esprimere gratitudine e messaggi positivi.

Catherine Zeta- Jones ha preferito un allegro video di saluti.

Visualizza questo post su Instagram Happy Thanksgiving y’all!!!!Miss you today Carys, see you soon!!!!! Un post condiviso da Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) in data: 28 Nov 2019 alle ore 8:02 PST

Foto dall'album anche per Demi Moore.