Oggi è il Giorno del Ringraziamento: tutte le curiosità!

Ogni anno, il quarto giovedì del mese di novembre, negli Stati Uniti si festeggia il Giorno del Ringraziamento. Meglio conosciuto come il Thanksgiving Day. Quest'anno cade appunto il 28 novembre. Stasera, dunque, le famiglie americane si riuniranno intorno al tavolo per festeggiare questa ricorrenza per la 398esima volta da quando fu istituita. Forse non tutti sanno che questa tradizione è sentita anche in Canada, dove i festeggiamenti si svolgono però ogni secondo lunedì di ottobre. Vediamo nel dettaglio da cosa nasce questa tradizione e qual è il suo significato.

Il primo giorno del Ringraziamento in assoluto fu celebrato nel 1621. I padri pellegrini della città di Plymouth, nel Massachusetts, vollero dedicare una giornata per ringraziare il Signore che aveva dato loro un buon raccolto. La festa divenne ufficiale e annuale solo nel 1863, grazie ad Abramo Lincoln che la istituì. È in questo modo che piano piano perse il suo significato cattolico per diventare una ricorrenza più pagana. In pratica, è un momento per stare in famiglia (infatti non si va mai al ristorante), per riunirsi con le persone più care e per ringraziare (chiunque vogliamo) per quello che abbiamo nella vita.

La tradizione vuole che si mangi il tacchino, cucinato in un modo particolare (la ricetta è segreta) e servito con patate, salsa di mirtilli e salsa, verdure e torta di zucca. Ma ormai è sempre più diffusa la scelta di risparmiare il povero animale, e il Presidente degli Stati Uniti, per spingere a non sacrificare le bestiole per l'occasione, celebra una simbolica cerimonia di liberazione del tacchino.