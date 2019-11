Libri in cambio di bottiglie di plastica e lattine: l'iniziativa di una libreria green di Portici

Basta raccogliere 3 lattine o 3 bottiglie di plastica abbandonate in strada e consegnarle presso la libreria Libridine di Portici per ricevere in regalo un libro.

Si tratta dell'iniziativa di riciclo culturale "Prendi 3" che arriva anche nel comune del napoletano, dopo essere stata lanciata con successo dalla libreria Ex Libris di Polla, in provincia di Salerno.

Il titolare di Libridine, Diego Penna, ha dichiarato di aver deciso di far propria questa battaglia dopo aver letto gli scioccanti risultati di un recente studio sui mari "infestati" da plastiche e microplastiche: "Siamo consapevoli che il progetto così come inteso potrebbe avere davvero un alto impatto sulla coscienza civica di molti”.

Per supportare il progetto della libreria chiunque può contribuire acquistando un libro (nuovo o usato) da lasciare in sospeso.

Ma non è tutto. Per combattere la plastica, la libreria mette anche a disposizione il proprio rubinetto per consentire a chiunque liberamente di riempire la propria borraccia piuttosto che acquistare una nuova bottiglia.

(Credits photo: Getty)