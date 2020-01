Gli spuntini amici della dieta

Il calo di zuccheri è tra i più temibili nemici della dieta. Che sia il buchino allo stomaco che si apre a metà mattina e metà pomeriggio o la voglia di dolce che si presenta puntuale dopo cena, ci si ritrova affamati di fronte al frigorifero e subito dopo in preda ai sensi di colpa.

Uno spuntino che sia allo stesso tempo sano e goloso non è però impossibile. Ecco qualche esempio:

Noci, nocciole, mandorle, pinoli, pistacchi, arachidi e in generale la cosiddetta “frutta secca”, consumata durante la giornata o accompagnata ad uno yogurt, ha un ottimo contenuto di fibre e di acidi grassi, contrasta l'insorgere di patologie come il diabete, l'obesità e livelli troppo alti di colesterolo. E’ inoltre fonte di sali minerali, contiene vitamina E, che ha proprietà antiossidanti, combatte i radicali liberi, favorisce il rinnovo cellulare ed è una preziosa alleata nella prevenzione del cancro.

La frutta secca è un alimento fondamentale anche nella dieta di vegetariani e sportivi.

I fiocchi di avena sono consigliati come parte di una prima colazione in perfetto stile british. Favoriscono l'eliminazione delle tossine e aiutano la flora intestinale. Sono ricchi di fibre, carboidrati e proteine, mentre sono totalmente privi di colesterolo. Abbondano in vitamina B1 (tiamina), contengono ferro e fosforo e regalano un duraturo senso di sazietà.

Se amate le tisane, durante la giornata o prima di andare a dormire, dolcificatele con un po’ di miele. Potenzia l'attività cerebrale e aumenta i livelli di serotonina, l'ormone che regola la felicità ed il benessere. E’ composto da zuccheri semplici, facilmente digeribile e contiene enzimi, vitamine, oligominerali e sostanze che possono favorire i processi di accrescimento. Il miele ha inoltre un'azione decongestionante per le prime vie respiratorie, è un naturale calmante della tosse, ha un'azione protettiva e disintossicante per il fegato e un'azione diuretica. E’ un ottimo alleato delle ossa, in quanto aiuta nella fissazione del calcio e del magnesio.

Anche le uova sono in grado di saziare senza con un modesto contenuto calorico, pari a circa 60 calorie per uovo. Strapazzate o alla coque a colazione, sono perfette sotto forma di frittata anche in ufficio per una merenda equilibrata che ci possa saziare con gusto.