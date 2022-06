Elvis. Il 26 giugno 1977 il suo ultimo concerto live

Il 26 giugno 1977 Elvis Presley tenne il suo ultimo concerto live alla Market Square Arena di Indianapolis, negli Stati Uniti.

Elvis morì il 16 agosto dello stesso anno nella sua tenuta di Memphis, a soli 42 anni.

Elvis non apparve in gran forma: era pallido, sovrappeso e per niente in forma, simbolo del decadimento che lo porterà, da lì a un mese e mezzo, alla morte. La cosa curiosa è che proprio in occasione di quel concerto Elvis cantò numerose canzoni del passato, ripercorrendo a ritroso i successi della sua carriera, quasi a volere lasciare per l’ultima volta un segno indelebile della carriera incredibile di un mito del rock’n roll.

“The King” infatti è ormai un’icona della musica, impossibile da dimenticare, un simbolo che ha ispirato numerosi artisti e che continua a illustrare la strada a coloro che si affacciano nell’immenso mondo della musica.

Un'altra curiosità che riguarda Elvis e la data del 26 giugno risale al 1954 quando il cantante di Tupelo venne invitato alla Sun Records da Sam Phillips per registrare due brani: “Without You” e “Rag Mop”. Sebbene il riscontro di pubblico non fu entusiasmante, in quella data Elvis iniziò una folgorante carriera e il 5 luglio del 1954 interpretò “That’s All Right”: era nata una stella folgorante che brilla tutt’oggi.

