18 novembre 1994: scompare Cab Calloway

Cabell Calloway III, nato il 25 dicembre 1907, è scomparso il 18 novembre 1994. Detto Cab Calloway, è stato un celebre musicista jazz, si è spesso esibito al Cotton Club di Harlem ed è stato un maestro della tecnica dello scat.

Tra le sue canzoni più note "Minnie the Moocher". Calloway ha partecipato a film come "Stormy Weather" (1943), "Porgy and Bess" (1953), "Hello Dolly!" (1967) e "The Blues Brothers" (1980).

Ha ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award alla memoria nel 2008.

