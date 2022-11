Grammy 2023: tra i candidati anche i Maneskin

Sono state rese note le nomination per i Grammy Awards 2023, edizione numero 65. Tra i candidati a spopolare è Beyoncé, che con 28 statuette è già l'artista donna più premiata nella storia della Recording Academy, e ha ottenuto ben nove nomination. Nel dettaglio: otto per l'album "Renaissance" e una per la canzone "Be Alive" che mettono la star americana alla pari con il marito Jay-Z, artista più candidato nella storia dei premi, ben 88 volte.

Sono invece 8 le candidature per Kendrick Lamar, che si piazza davanti ad Adele e Brandi Carlyle alla pari con sette. Nella cinquina candidata nelle tre categorie più importanti, disco, album e canzone dell'anno, hanno fatto meglio del previsto Mary J. Blige e Abba con due nomination su tre. Per la Blige è la prima volta in 16 anni.

Esordio anche per i Maneskin: Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono entrati in gara nella categoria "Best new Artist". La band romana uscirà a gennaio con l'ultimo disco "Rush", pochi giorni prima della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, in programma il 5 febbraio dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. I Maneskin se la dovranno vedere con un gruppo agguerrito di rivali: Anitta, Omar Apollo, Latto, Muni Long, Wet Leg, Domi & JD Beck, Samara Joy, Molly Tuttle e Tobe Nwigwe.

Sono invece sei le candidature a testa per altri quattro artisti: Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled e il producer e cantautore The-Dream. Infine, Dave Chappelle e Louis CK hanno ricevuto la nomination per l'album comico dell'anno a dispetto delle controversie di cui sono stati recentemente investiti, il primo per battute di sapore antisemita e anti-trans, l'altro per accuse di molestie sessuali che nel 2017 avevano travolto la sua carriera.