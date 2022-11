Elton John racconta tutta la magia degli Abbey Road Studios: il video

E' sir Elton John a introdurre l'affascinante storia degli Abbey Road Studios, nel documentario girato dalla figlia di Paul McCartney, Mary, e dedicato a questo leggendario studio di registrazione londinese che ha visto nascere tanti capolavori, dai Beatles in poi.

La pellicola si intitola "If These Walls Could Sing" e celebra i 90 anni di vita degli Abbey Road Studios. A registrare nelle sue stanze e adesso ricordare quei giorni nel documentario sono personaggi come Paul McCartney, Ringo Starr, appunto Elton John, e poi Nile Rodgers, Noel Gallagher, Roger Waters, Celeste e il regista George Lucas, che qui registrò la colonna sonora di "Guerre Stellari".

Elton John inizia così il suo racconto: "Quando entri in un luogo così ricco di storia, senti come qualcosa di sacro, in un certo modo. Le persone vogliono venire qui. Vogliono il suono di Abbey Road".

(Foto Getty Images)