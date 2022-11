Rod Stewart ha rifiutato 1 milione di dollari per esibirsi ai Mondiali in Qatar

Rod Stewart ha rifiutato di esibirsi allo show per i Mondiali di calcio in Qatar.

L'artista britannico ha così rinunciato a un compenso da 1 milione di dollari. Rod ha spiegato il perché al Sunday Times: "15 mesi fa mi hanno offerto davvero un mucchio di denaro, oltre 1 milione di dollari, per esibirmi lì. Ma ho rifiutato. Non è giusto andare... Il manager inglese Gareth Southgate ha promesso che i calciatori durante il torneo parleranno del mancato rispetto dei diritti umani nel paese".

I Mondiali, che iniziano il 20 novembre a Doha, sono al centro di numerose polemiche che riguardano il rispetto dei diritti umani nel paese ospitante e le precarie condizioni dei lavoratori stranieri che hanno costruito gli stadi (alcuni degli operai sono morti durante i lavori).

Anche Dua Lipa ha dichiarato che non si esibirà alla cerimonia di apertura dei Mondiali. Su Instagram ha dichiarato: “Ho visto in giro che ci sono molte voci secondo le quali io dovrei esibirmi alla cerimonia di apertura dei mondiali in Qatar. No, io non mi esibirò e non sono stata coinvolta in nessuna negoziazione per la performance. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano e non vedo l’ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani che aveva preso quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo”.

(Foto Getty Images)