Freddie Mercury e il mistero del gorilla: il video

Tra i video più affascinanti dei Queen c'è "I’m Going Slightly Mad". La canzone è il secondo singolo tratto dall'album "Innuendo" ed è pura fantasia in stile Freddie Mercury, girato in un suggestivo bianco e nero.

La clip fu realizzata a Londra tra il 13 e il 15 febbraio 1991. Freddie stava già molto male e soffriva molto il freddo. La temperatura del set dunque era assai elevata, per tentare di dare sollievo all'artista. Un assistente di scena ha rivelato: "Quando registrammo il video di 'I’m Going Slightly Mad', Freddie stava davvero male. Per riscaldarsi aveva degli scaldini nascosti all’interno dei costumi di scena".

Freddie Mercury teneva molto a quel video. Aveva dichiarato: "Ho sempre voluto recitare in un video con un gorilla e un gruppo di pinguini, follia tipicamente Queen. Voglio che questo sia un video memorabile".

In effetti, la clip lo è davvero: Brian May si travestì da pinguino, Roger Taylor in testa indossava una teiera fumante, John Deacon portava un cappello da buffone di corte. E c'era anche un gorilla. A lungo si è detto che sotto il costume da Gorilla ci fosse Elton John. Adesso Rudi Dolezal, regista del video con Hannes Rossacher, ha rivelato che i Queen ebbero l'idea di farlo indossare a un artista celebre.I nomi fatti furono 3: Elton John, Rod Stewart e David Bowie.

Uno tra loro accettò. Ma ancora non si sa chi ha detto sì...

(Foto Getty Images)