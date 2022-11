Lizzo: ecco le prime immagini dal documentario sulla sua vita

E' stato pubblicato il primo trailer tratto dal documentario dedicato alla vita di Lizzo. La pellicola si intitola "Love Lizzo" ed è diretta da Doug Pray.

Nel lungometraggio, si racconta l'itinerario personale e artistico della cantante, dalla difficile infanzia al successo.

"Love Lizzo" racconta come inizialmente l'artista non si sentisse a suo agio nel suo corpo e non pensasse di potersi esibire di fronte a migliaia di persone. A essere raccontati sono anche gli anni dell'adolescenza, quando la giovane Lizzo era bullizzata dai compagni. Più volte, racconta l'artista, aveva pensato di lasciar perdere, di abbandonare la musica e i suoi sogni di successo. Ma in realtà Lizzo non ha mai mollato, E adesso è l'emblema della sicurezza in se stessi e dell'affermazione personale.

(foto Getty Images)