Bryan Adams dà il via al Natale: il video

Bryan Adams ha dato il via alle festività natalizie. L'artista canadese ha pubblicato infatti la canzone intitolata "Let’s Get Christmas Going", accompagnata da un video popolato da bambini.

I fan hanno apprezzato il nuovo brano. Adams nel 2019 aveva dedicato al Natale un disco, "Christmas EP", che conteneva cinque canzoni: "Joe and Mary", "Christmas Time", "Reggae Christmas", "Merry Christmas" e "Must Be Santa".

(Foto Getty Images)