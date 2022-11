Elton John conquista anche il metaverso

Al richiamo dei mondi virtuali, ancora una volta, Elton John non ha saputo resistere. La leggenda del glam rock, non nuovo a sperimentazioni di questo tipo, sbarca ufficialmente su Roblox, la piattaforma per giocare, immaginare, creare mondi 3D immersivi e generati dall'utente.

L’artista inglese ha fondato una land digitale, Beyond The Yellow Brick Road, che presto ospiterà un suo concerto, ma anche una vasta gamma di attività, da quiz a cacce al tesoro virtuali, passando per una collezione digitale ispirata ai più iconici outfit del cantautore britannico.

Nel giugno scorso Elton John ha inaugurato il suo arrivo nel metaverso con la messa all’asta di una speciale collezione di NFT dedicati ad un hoverboard di "Rocketman" ed esperienze esclusive nel Rocket NFT Club. L’importo era andato in beneficenza alla Elton John AIDS Foundation, l’organizzazione fondata dal rocker con l’obiettivo di ridurre lo stigma che ancora vige sui malati di AIDS e aiutarli nel loro quotidiano con opere concrete.

Beyond The Yellow Brick Road ospiterà anche una speciale performance virtuale di Elton John, dalla durata di circa 10 minuti. Il concerto è in programma il 17 novembre, con repliche ogni ora, fino al 20 novembre. "Dopo 50 anni di tour è davvero entusiasmante pensare di esibirmi virtualmente per la community di Roblox", ha dichiarato l'artista.

Beyond The Yellow Brick Road si presenta quindi come un’espansione virtuale del Farewell Yellow Brick Road, chiaro riferimento a "Goodbye Yellow Brick Road", disco capolavoro del 1973 e che ha dato il titolo alla tournée d'addio dell'artista, con oltre 300 concerti in tutto il mondo.

"In ogni fase della mia carriera ho sempre voluto andare avanti e guardare al futuro", ha confessato Elton John, e non ha nascosto l'emozione per la risposta dei fan e della community di Roblox: "ho sempre usato la mia immagine, i miei occhiali e la mia musica per esprimermi e Roblox, incoraggio gli utenti a fare lo stesso".

(Foto Getty Images)