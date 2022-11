Lorenzo Jovanotti: ecco il nuovo singolo

Lorenzo Cherubini è infaticabile, non si ferma mai. Dopo la sua estate all'insegna del Jova Beach Party, che ha fatto ballare tutta la penisola, è pronto con il nuovo album. Attesissimo dai fan. È lo stesso Lorenzo Jova ad annunciarlo su Instagram. Su tutte le piattaforme digitali esce il singolo che anticipa il grande progetto musicale "Il disco del sole" in uscita il 9 dicembre 2022.

"Se lo senti lo sai" è il titolo della nuova canzone. Negli ultimi 12 mesi il cantautore toscano di "A te" ha raccolto in un grande spartito altre emozioni, sensazioni, pensieri. Musica nuova prima di ripartire per altri viaggi artistici. L'album arriverà in diverse versioni, doppio vinile, doppio Cd, in versione limited e numerata con 6 cd. Un maxicofanetto che oltre agli inediti contiene le registrazioni dell'estate 2022 passata in giro per l'Italia. "Oh vita" l'ultimo album di inediti risale al 2017 e fu premiato con ben 4 dischi di platino.

(Foto Getty Images)