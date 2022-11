Novembre 1983: Lionel Richie primo in classifica

Nella settimana dal 6 al 12 novembre 1983 "All Night Long (all Night)" di Lionel Richie è prima nelle classifiche statunitensi.

"All Night Long (All Night)" è un singolo del 1983, tratto dal suo secondo album da solista di Richie, "Can't Slow Down". E' una delle canzoni più note e di maggior successo dell'artista.

(Foto Getty Images)