Spice Girls: la splendida immagine di compleanno

L'occasione è stata la festa di compleanno di Geri Halliwell, 50 anni, compiuti ad agosto, ma celebrati solo ora nella sua casa nel'Oxfordshire con amici e parenti. Al party non potevano mancare le ex colleghe Melanie Chisholm, Victoria Adams, Emma Bunton. Assente Mel B che si trova in Australia. A lei le amiche hanno dedicato una story scrivendo: "Serata stupenda! Ci sei mancata!".

Mel B ha risposto postando uno scatto vintage nelle storie su Instagram. Di recente, Melanie Janine Brown si è sbilanciata avvertendo i fan circa uno Spice Tour nel 2023. Mancano però conferme.

Momenti della festa sono stati immortalati da David Beckham, marito di Posh Spice, con alcuni scatti e video, uno particolarmente tenero in cui Victoria ed Emma guardano abbracciate e commosse un filmato che forse ripercorreva alcuni episodi condivisi negli anni di massimo successo. Il revival è poi proseguito con balli scatenati sulle note di "Say You’ll Be There". La scena ha immediatamente fatto il giro del web, entusiasmando gli amanti del pop anni 90.

Il party di Geri è caduto proprio nei giorni in cui è riesplosa la Spice Girls mania. Merito delle celebrazioni per il 25° anniversario di Spice World, secondo disco in studio pubblicato il 3 novembre 1997. Per l’occasione, l’album è tornato nei negozi arricchito da bonus track e brani registrati dal vivo. Disponibili anche 3 versioni in vinile che fanno la gioia dei collezionisti più accaniti.

(Foto Getty Images)