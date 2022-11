Madonna: i fan scioccati dal suo ultimo video

Madonna ha davvero messo in allarme i suoi fa, dopo le sue ultime apparizioni video su Instagram e TikTok.

L'artista appare stravolta, con le sopracciglia sbiancate, i capelli raccolti in molte trecce arancioni e il viso ormai segnato da innumerevoli interventi di chirurgia plastica.

I commenti al video battono sul medesimo tasto: cosa è accaduto alla star? "E' terribile", c'è chi scrive "cosa è accaduto alla vera Madonna, quella che si può davvero guardare dicendole sei bella e ricca di talento?". E anche: "La Madonna che ammiravo era quella di 'The Immaculate Collection'... questa donna ha perso la testa del tutto. E' tempo di ritirarsi". Un altro commento ricorda: "Eri il mio idolo da adolescente, amavo la tua musica e la tua creatività, per favore, smetti con questi video assurdi, stanno diventando oscuri e preoccupanti". C'è persino che si lancia in paragoni: "Che ti è successo?Sembri come Marilyn Manson. Non rasarti le sopracciglia".

Ultimamente, le sortite bizzarre di Madonna sono numerose. L'artista ha dichiarato sui social di non essere circoncisa e ha dichiarato di essere gay in un bizzarro video. E i fan sono sempre più preoccupati.

(Foto Getty Images)