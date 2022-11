Cher: il nuovo fidanzato scatena polemiche

L’amore non ha età… ma, soprattutto, non conosce differenza d’età! La meravigliosa settantaseienne Cher è stata fotografata mano nella mano con il suo nuovo partner. Lui si chiama Alexander "AE" Edwards, fa il produttore musicale e ha trentasei anni.

Pizzicati mentre si recavano al Craig's, un noto ristorante di Hollywood, e, dopo cena, a casa della cantante a Malibù, hanno dovuto render conto della loro relazione, perché gli scatti sono subito diventati virali sui social e hanno scatenato fan, curiosoni e criticoni.

Sono stati in tanti a sottolineare la differenza di età (quarant’anni!) tra i due piccioncini, ma Cher non si è scomposta e ha risposto via Twitter pubblicando una foto del suo nuovo amore con il nome e un cuoricino rosso!

«Non importa del vostro pensiero, l'importante che noi siamo felici», ha scritto la star.

Cher è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. E ora che sembra aver ritrovato l'amore, non possiamo che augurarle ogni bene.

