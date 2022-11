Jack Savoretti ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 12.00 Jack Savoretti è ospite di Rosaria e Max per parlare del tour che lo vedrà protagonista in Italia per sei nuove imperdibili date dopo i live per tutta Europa.

L’artista italo-britannico si esibirà il 5 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 6 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova, l’8 dicembre all’Auditorium Parco Della Musica di Roma, il 10 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, il 12 dicembre al TAM Teatro Degli Arcimboldi di Milano, il 13 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna e il 15 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi.

Jack presenterà sul palco i brani dell’ultimo album “Europiana”, che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage e allo stesso tempo moderno. “Europiana” è Il manifesto del nuovo percorso artistico del cantautore, in cui sono racchiusi nuova consapevolezza e maturità, ma anche curiosità e voglia di sperimentare: l’artista ripercorre infatti le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, ma reinterpretandole in chiave moderna e personale.

A maggio Savoretti ha pubblicato la sua versione di un classico della musica italiana, “Io che non vivo senza te”, originariamente di Pino Donaggio e Vito Pallavicini. Il brano è contenuto nella speciale versione del repack “Europiana Encore”, dedicata esclusivamente all’Italia, dal titolo “Europiana Encore Italian Limited Edition”.