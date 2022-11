Beatles: ecco il nuovo video per I’m Only Sleeping

E' stato pubblicato un nuovo, splendido video per la canzone dei Beatles "I’m Only Sleeping". L'occasione è stata data dall'uscita della special edition remixata e ampliata di “Revolver”, il celebre album del 1966.

Per celebrare degnamente l'evento, non si è badato a spese, producendo un video davvero incantevole. Per realizzarlo, sono stati utilizzati oltre 1300 pitture a olio. A dirigere l'opera, il regista Em Cooper. La clip ha richiesto un lavoro di mesi, per dipingere singolarmente ciascuna inquadratura. Il risultato però lascia a bocca aperta.

(foto Getty Images)