Mariah Carey ha dato il via al Natale

Mariah Carey adora il Natale. Lo aspetta tutto l'anno e già mesi prima attende con impazienza la data. Lo dimostrano anche alcuni suoi post social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

D'altronde, è al Natale che la Carey deve la sua hit più celebre, "All I Want For Christmas Is You". Uscita nell'ottobre 1994, la canzone è disco di diamante negli Stati Uniti d’America (oltre dieci milioni le copie vendute) ed è ormai un vero classico delle feste.

Quest'anno poi Mariah Carey ha pubblicato anche un libro per bambini dedicato al Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

Dunque, eccola felice annunciare che il 25 dicembre è vicino con un video diventato immediatamente virale in Rete.

Nelle immagini, Mariah appare vestita da strega (la clip è stata infatti pubblicata per Halloween). Ma è un attivo, arriva la mezzanotte del 31 ottobre... e Mariah appare nel suo abito preferito, quello natalizio, annunciando già alcune delle sue iniziative live per l'evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

E siamo sicuri che Mariah avrà numerose altre attività natalizie da comunicare...

(foto Getty Images)