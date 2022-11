I Simply Red tornano nel nostro paese con il Tour Summer '23. Tutte le grandi hit del gruppo, da "Stars" a "Holding Back The Years", da "Fairground" a "Money's Too Tight To Mention" per 5 serate da non perdere.

Queste le date:

27 giugno, Cattedrale di Trani

28 giugno, Sferisterio di Macerata

1 luglio, Piazza Napoleone- Lucca Summer Festival

3 luglio, Piazza degli scacchi -Marostica Summer Festival

4 luglio, Sonic Park Stupinigi- Torino

"Io e la band non vediamo l'ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è TUTTO incentrato sul groove. Get on down!”, ha detto Mick Hucknall. “Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo".

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La gioia e l'emozione dei fan sono davvero grandi. E, a rendere ancora più entusiasmante l'annuncio, ecco una bella notizia: sarà possibile acquistare gli ambitissimi biglietti grazie a una prevendita esclusiva proprio grazie a Radio Monte Carlo!

Come fare? Vi basta visitare il nostro sito www.radiomontecarlo.net dal 10 novembre 2022 alle 10.00.

Vi spiegheremo come fare per acquistare in anteprima esclusiva i biglietti per i concerti dei Simply Red.

Ricordate: solo sul sito di Radio Monte Carlo, dal 10 novembre alle ore 10.00 alle 23.59 del dall'11 novembre 2022 è possibile acquistare in anteprima i biglietti per i concerti italiani dei Simply Red.

Vi aspettiamo!!!