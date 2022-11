Bluemoon: l'affascinante programma notturno di Radio Monte Carlo adesso è anche una web radio! BlueMoon, Suoni dal mondo, Pensieri senza tempo è dedicato a chi desidera vivere emozioni autentiche, che lasciano un segno indelebile.

Si tratta di un affascinante viaggio, in onda dall'1.00 alle 5.00, nell'interiorità scandito da ritmi ricercati e momenti di riflessione, tra aforismi, pensieri e citazioni.

Lounge, neo classical, elettronica, chill music, new age e ambient si susseguono armonicamente, tessendo un ritmo interiore in cui spicca la voce preziosa dello speaker ufficiale di Radio Monte Carlo, Ivano Lenny, a cui è affidato il compito di interpretare aforismi e pensieri, chiavi magiche per accedere al nostro io più profondo.