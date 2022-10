Nicole Kidman torna a cantare: il video

Nicole Kidman ha una vera passione per la musica. Oltre ad aver sposato un musicista (l'artista country Keith Urban), l'attrice ha mostrato le sue doti canore nel film "Moulin Rouge!" e nel duetto con Robbie Williams "Somethin' Stupid".

Adesso la Kidman canta, con l'attore Luke Evans, una hit di Christina Aguilera, "Say Something"

Luke Evans e Nicole hanno fatto amicizia durante le riprese della serie televisiva "Nine Perfect Strangers". Evans (che è anche cantante) ha raccontato: "Quando abbiamo terminato le riprese, una sera abbiamo cenato a casa di Nicole e Keith a Sydney. Dopo la cena, Nicole ha detto: 'Bene, tu canti, Keith suona il piano. Suonerà qualsiasi cosa, basta dirgli la canzone'. Così tutti si sono avvicinati al pianoforte a coda che è nel loro salotto. E io ho cantato 'Make You Feel My Love' di Adele. Sapevo che Nicole amava cantare, quindi si è unita a noi".

Luke stava preparando un album, "A Song for You", in uscita il 4 novembre e ha pensato di inserire un duetto con Nicole, sulle note di "Say Something" di Christina Aguilera: "Avevo in testa quella canzone", ha spiegato l'attore "e sapevo che si sarebbe adattata molto bene alla voce di Nicole. Che avrei potuto fondere le nostre voci. Così ho inviato loro il brano e Keith ha detto: 'Geniale, non avrei potuto pensare a un brano migliore'... Keith mi ha mandato un piccolo video di lei in cabina di registrazione... Si vede che le è piaciuto ogni minuto: era così grata che glielo avessi chiesto. Ma sono io che devo dire grazie a lei! Nicole è una donna adorabile, un’amica molto generosa con il suo tempo. Fare una cosa del genere è stato davvero speciale".

(Foto Getty Images)