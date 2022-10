Harry Styles irriconoscibile nel suo nuovo video

Harry Styles ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, intitolato "Music For A Sushi Restaurant".

Nella clip, un inedito Harry dalla gran barba lunga appare nella cucina di un ristorante.

"Music For A Sushi Restaurant" è il terzo singolo tratto dall'ultimo album di Styles, "Harry’s House", uscito a maggio. Dal disco sono già stati tratti "As It Was" e "Late Night Talking".

Harry Styles è attualmente impegnato nel suo tour americano e farà ritorno in Europa nell'estate del 2023. L'artista ha anche rivelato di essere impegnato nel metter giù le idee per il suo quarto, nuovo album.

(Foto Getty Images)