Rihanna pubblica finalmente una nuova canzone

L'attesa è finita. Rihanna pubblica davvero una nuova canzone. E28 novembre e fa parte della colonna sonora del film Marvel "Black Panther: Wakanda Forever".

A dare la notizia è stata pagina ufficiale Twitter della casa di produzione del film, che ha pubblicato un video della pellicola con la scritta "R" e la data del 28 novembre.

"Black Panther: Wakanda Forever" è il sequel del film di successo "Black Panther", uscito nel 2018 e interpretato dalla scomparso Chadwick Boseman.

I fan adesso si chiedono ansiosi se Rihanna abbandonerà per qualche tempo le (assai redditizie) a cui si è finora dedicata, tra linee make up e di lingerie, per pubblicare un nuovo album. L'ultimo è stato “ANTI”, uscito nel 2016. Per vederla live invece c'è già una data: 12 febbraio 2023, durante l’Halftime Show del Super Bowl.

(Foto Getty Images)