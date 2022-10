La figlia di Beyoncé offre 80.000 dollari per un paio d'orecchini. E ci si chiede quanto sia ricca la bambina

Blue ivy ha solo 10 anni, ma come la mamma Beyoncé Knowles, ha una grande una passione per gli accessori più preziosi, tanto da avere offerto 80mila dollari per un paio di orecchini di diamanti. E' successo a Los Angeles, durante l’annuale Wearable Art Gala, che raccoglie fondi per i programmi artistici organizzati dall’associazione culturale Waco (Where Art Can Occur) Theater Center.

Blue Ivy bidding $80k at the auction pic.twitter.com/jDIPSqK0qJ — BEYTHOVEN is CUFFING IT (@beyonceparkwood) October 23, 2022

I preziosi gioielli firmati Lorraine Schwartz erano contesi da molti ospiti in sala, tra i quali proprio la piccola Bue Ivy Carter, che, paletta alla mano e seduta tra mamma Beyoncé e papà Jay-Z, è arrivata a offrire la cifra astronomica, incoraggiata dagli stessi genitori. Non è riuscita, però, a portarsi a casa gli orecchini, che si sono invece aggiudicati la fondatrice di Mielle Organics Monique Rodriguez e suo marito Melvin. Sul piatto hanno messo ben 105 mila dollari.

Non è la prima volta che la bambina viene spinta dai genitori a prendere parte a un'asta. Questa poi, si è svolta in un contesto "familiare". A organizzarla, infatti, è stata la nonna di Blue Ivy, Tina Knowles, fondatrice, insieme al marito Richard Lawson, di WACO. Già nel 2018, nel corso dello stesso evento di gala, la bambina, sei anni, aveva offerto prima 17mila e poi 19mila dollari per un dipinto doi Sidney Poitier. Anche in quell'occasione era stata battuta, da Tyler Perry, che aveva raccontato l’episodio durante un’intervista televisiva.

Questa volta a diffondere la notizia, è stata la creatrice e star della serie tv "Abbott Elementary", Quinta Brunson, postando il video del momento delle offerte nelle sue storie di Instagram, commentando, se pur ridendo, "ma quanto è ricca!". Le storie, logicamente, non ci sono più. Ma in rete il filmato è comunque spuntato.

(Foto Getty Images)