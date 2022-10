Ed Sheeran si racconta in un film

Ed Sheeran conferma che sta lavorando ad un docu-film sulla propria vita. La pop star lo ha rivelato nel corso dello show radiofonico "The Breakfast Club". Una troupe lo ha seguito durante il Mathematics Tour che lo ha tenuto impegnato con 54 date nelle principali città europee, esclusa l'Italia.

"C'è un grande dibattito su cosa includere nel documentario", ha spiegato il cantautore britannico "il mio desiderio è che il progetto cinematografico sia onesto e che si colleghi al tema di qualcosa che è in una canzone, non ha senso inserire qualcosa se è dannoso per la mia vita". Una vita fatta su è giù dal palco. Con la famiglia che viaggia sempre con lui. "Sono venuti con me, ha raccontato, sono stato in tour tutto l'anno. Abbiamo affittato case, quindi siamo stati a Dublino, a Limerick, a Francoforte. È stato divertente".

Il cantante 31enne, che vive nel Suffolk, è sposato con Cherry Seaborn, la ragazza conosciuta tra i banchi di scuola, con cui ha avuto due bambine: Lyra, di 2 anni e Jupiter di 5 mesi. Quando è a casa, ha sottolineato, non è più una celebrità ma un papà, un marito, un amico scrupoloso e attento. E ora si gode un po' di riposo dal tour che riprenderà nel 2023 dalla Nuova Zelanda.

(Foto Getty Images)