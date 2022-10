Sting non ha dubbi: un buon vino è come una bella canzone!

Sting è artista eclettico, ricco di interessi. E tra questi non manca quello per il vino. Come molti fan infatti sanno, il musicista possiede una splendida tenuta in Toscana, a Figline Valdarno, il Palagio (“Nella tenuta ho anche uno studio di registrazione, così riesco ad unire in un solo luogo le mie passioni", ha confessato Sting). E qui produce vini che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali.

Un nuovo premio adesso è arrivato proprio dall'Italia: Sting, con la moglie Trudie Styler, è stato ospite a Milano nella sede del Corriere della Sera, per la presentazione della guida “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2023” e ha ricevuto il premio “Vignaiolo verde”.

Tra gli ultimi vini prodotti da Sting, il bianco da uve Vermentino “Baci sulla Bocca”. Gli altri vini sono stati battezzati “When We dance”, “Casino delle Vie”, “Sister Moon” e “Message in a Bottle”.

(Foto Getty Images)