Taylor Swift e Lady Diana: cosa le unisce?

Il 21 ottobre è uscito "Midnights" di Taylor Swift, album che in pochi giorni è già campione di ascolti.

Le parole del brano "Vigilante Shit" sembrano far riferimento a un momento iconico della vita di Lady Diana: "Ora si prende la casa, si prende i bambini, si prende l'orgoglio. Sembra così carina, guida la tua Benz, ultimamente si veste per vendetta".

Sembra proprio far riferimento al fatidico giorno in cui, in seguito all'ammissione del Principe Carlo riguardo ai tradimenti, la Principessa di Galles giunse da sola al garden party alla Serpentine Gallery di Londra indossando un abito mozzafiato, che fu immediatamente battezzato "Revenge Dress", l'abito della vendetta.

Si trattava di un tubino nero in seta della stilista greca Christina Stambolian e tutt'ora è tra i 10 outfit considerati maggiormente iconici dell'intero guardaroba di Lady D.

Tantissime sono state le dediche alla madre di William ed Harry dopo la sua scomparsa, la più celebre "Candle in the Wind 1997", nota anche come Goodbye England's Rose di Elton John. Cantata in occasione dei funerali di Lady Diana Spencer, divenne il singolo più venduto di tutti i tempi.

(Foto Getty Images)