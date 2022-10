Freddie Mercury: all'asta la sua Rolls-Royce

Verrà devoluto al Superhumans Center, ente di beneficenza britannico per le vittime della guerra in Ucraina, il ricavato della vendita all'asta (organizzata da Sotheby's) di una Rolls-Royce Silver Shadow posseduta, dal 1974 fino al 1991, da Freddie Mercury.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RM Sotheby's (@rmsothebys)

La vettura di lusso ha ancora la radio originale, il lettore di cassette e il telefono veicolare con cornetta in mezzo ai sedili. Pur senza patente, il frontman fu collezionista di supercar. Questa Silver Shadow era quella su cui veniva più spesso portato dal suo autista. E, curiosamente, questa ammiraglia è stato anche il luogo in cui avvenne la firma del contratto con l'etichetta discografica della band. "Abbiamo girato il video di 'We Will Rock You' nel giardino della nuova villa di Roger Taylor nel Surrey - ricorda Jim Beach, manager dei Queen- e Freddie arrivò a bordo della sua nuovissima Rolls. Insistette affinché firmassimo tutti i contratti seduti sul divano posteriore dell'auto, perché questa era la prima Rolls che avesse mai posseduto".

(Foto Getty Images)