Yellow Submarine: ecco la versione inedita cantata da John Lennon

"Yellow Submarine" è tra le canzoni più celebri e più amate dei Beatles. E adesso arriva una versione inedita, cantata da John Lennon.

Il brano anticipa l'uscita della special edition remixata e ampliata di “Revolver”, l'album del 1966. La nuova versione del disco sarà disponibile dal 28 ottobre.

La nuova versione di "Yellow Submarine", con Lennon alla chitarra e voce, è lievemente diversa da quella ufficiale. Lennon infatti canta: “In the place where I was born/ No one cared, no one cared /And the name that I was born /No one cared, no one cared", invece che "In the town where I was born/ Lived a man who sailed to sea/ And he told us of his life/ In the land of submarines".

Il ritornello del brano era stato scritto da Paul McCartney e si pensava che Lennon non fosse stato coinvolto nella scrittura. Giles Martin, figlio del celebre produttore dei Beatles George, che si sta occupando adesso delle riedizioni dei dischi dei Fab Four, ha dichiarato al magazine Rolling Stone USA: "Non ne avevo idea, finché non ho iniziato ad ascoltare le outtake. E ho detto a Paul: 'Ho sempre pensato che l’avessi scritta tu per Ringo e che John non la sopportasse'. Niente affatto".

Giles Martin ha meticolosamente restaurato i brani adesso contenuti nella nuova edizione di "Revolver", ricca di demo, inediti e out-takes.

