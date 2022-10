Christina Aguilera pubblica un nuovo, bellissimo video per Beautiful

Christina Aguilera ha deciso di festeggiare il ventesimo anniversario del suo album "Stripped" pubblicando un nuovo, bellissimo video della canzone "Beautiful".

"Beautiful", tratta appunto da "Stripped", è una ballad che parla dell'importanza di accettarsi per come si è, con tutti i propri difetti, e del coltivare la propria bellezza interiore. Ha vinto un Grammy Award nel 2004 come miglior interpretazione vocale femminile pop ed è stata giudicata la 52° canzone più bella di tutti i tempi. E' stata inoltre decretata nel 2011 come la canzone pop più empowerment per le persone LGBTe ha vinto un GLAAD Media Award consegnato dal Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). Il video, girato da Jonas Åkerlund, presentava temi come l'anoressia nervosa, la bulimia e l'omosessualità.

Questo il video del 2002.

Adesso la Aguilera ha annunciato su Instagram l’arrivo di un nuovo videoclip per "Beautiful: “Per festeggiare il ventesimo anniversario di Stripped e la Giornata mondiale della salute mentale, sono onorata di condividere un nuovo video musicale di Beautiful”.

La Aguilera ha anche aggiunto: "Il video originale di Beautiful voleva riconoscere e infondere empatia nei confronti dei giudizi, delle critiche e delle opinioni esterne. Tuttora veicola un messaggio importante, per ricordare i propri valori profondi al di là di quel che ci viene propinato... trovare equilibrio e accettarci per quello che siamo".

(Foto Getty Images)