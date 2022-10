I Coldplay alle prese con una nuova collaborazione

Nuova collaborazione per i Coldplay. La band capitanata da Chris Martin ha infatti composto un brano con Jin, componente dei BTS, celeberrima band K-pop.

La canzone si intitola "The Astronaut" ed è l'esordio da solista di Jin. Uscirà il 28 ottobre.

I Coldplay avevano già lavorato con i BTS, per la canzone "My Universe".

Jin sarà il primo dei componenti dei BTS a svolgere il servizio militare obbligatorio. Si era acceso un vivo dibattito, in Corea del Sud, circa la possibilità di esentare i componenti dei BTS dal servizio di leva, visti i loro grandi meriti artistici. Adesso, è arrivata la decisione secondo cui la band dovrà invece adempiere all'obbligo. Per questo il gruppo ha annunciato che tornerà a far musica nel 2025, quando tutti i componenti avranno espletato il servizio. Intanto, potranno dedicarsi a progetti da solisti. Come Jin.

(Foto Getty Images)