Zoë Kravitz ha scritto due canzoni con Taylor Swift

Buon sangue non mente: Zoë Kravitz, figlia del grande Lenny, ha scritto due canzoni con Taylor Swift, per il nuovo album di quest'ultima, "Midnights".

Si conoscono anche i titoli dei due brani: "Karma" e "Lavender Haze". L'album "Midnights" esce il 21 ottobre. A ispirare la Swift per la canzone "Lavender Haze" è stata una puntata della celebre serie televisiva "Mad Men". Il video della canzone, ha affermato la Swift, spiegherà il suo significato. E ha aggiunto: "Stavo guardando 'Mad Men' e mi ha colpito la frase 'lavender haze', che mi suonava davvero bene. E ho scoperto che era una frase molto usata negli Anni Cinquanta per descrivere l'essere innamorati. Così, se eri in una 'nebbia di lavanda', significava che eri nel totale splendore dell'amore, e ho pensato che fosse davvero bellissimo".

Oltre che attrice e compositrice, Zoë Kravitz a breve debutterà alla regia. Si attende infatti nelle sale il suo film thriller "Pussy Island", interpretato dal fidanzato Channing Tatum.

(foto Getty Images)