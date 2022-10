David Bowie: la moglie Iman spera di vederlo ancora. Questo sì è vero amore

L'amore di Iman per David Bowie non si è mai spento. E anche adesso, a 6 anni di distanza dalla scomparsa del grande artista, Iman continua ad amarlo perdutamente, come il primo giorno del loro incontro. Anzi, la moglie del Duca Bianco confida di incontrare nuovamente il marito, in un'altra vita.

Iman, 67 anni, ne ha parlato a lungo, nel corso di un'intervista durante il Today Show dell'emittente Sirius XM.

“Se esiste un'altra vita dopo la morte", ha affermato Iman " vorrei rivedere mio marito. E' tutto ciò che desidero". E anche: "Indosso sempre una collanina che ha inciso il suo nome, ce l'ho fin dalla prima settimana in cui David è scomparso. E penso a lui ogni momento, ogni giorno, ogni minuto"

Iman ha poi raccontato quanto la infastidisca che la gente chiami David Bowie il suo "ultimo marito". "Non chiamatelo così", ha affermato "non è il mio ultimo marito. E' mio marito. E lo sarà per sempre... Penso che se sei fortunata, provi un amore simile nella vita, capisci? E' fortuna, e io sono stata fortunata"-

David Bowie e Iman si erano sposati nel 1992. Dal loro matrimonio è nata Alexandria Zahra Jones, adesso 22enne.

(Foto Getty Images)