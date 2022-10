Pink Floyd: arriva un documentario sulla celebre band

E' in arrivo un documentario dedicato ai Pink Floyd, incentrato sulla figura brillante e tragica di Syd Barrett, geniale cofondatore del gruppo, poi allontanato per problemi di salute mentale e per uso eccessivo di sostanze psichedeliche.

Il documentario si intitola “Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd”. Si racconta così la nascita del gruppo originariamente composto da Richard Wright, Nick Mason, Roger Waters e Syd Barrett e l'addio alla band da parte di quest'ultimo nel 1968.

Il comunicato ufficiale sul documentario afferma che "Barrett ha abbandonato la musica, tornando a casa a Cambridge per gli ultimi 30 anni della sua vita e a tornando al suo primo amore per la pittura... In modo commovente, alcuni dei dischi di maggior successo mondiale dei Pink Floyd – 'Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' e 'The Wall' - esaminano temi di follia e celebrità tra cui 'Shine On You Crazy Diamond' e 'Wish You Were Here', scritti come tributi a Barrett”.

La regia di "Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd" è di Roddy Bogawa e dello scomparso Storm Thorgerson, celebre graphic designer, co-fondatore dell'azienda Hipgnosis che ha ideato copertine leggendarie nella storia della musica come appunto "Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here".

Numerosi i materiali inediti, con interviste ai componenti dei Pink Floyd, tra cui David Gilmour (amico d'infanzia di Barrett, che si è unito ai Pink Floyd nel 1967), alla sorella di Barrett, Rosemary, ai manager dei Pink Floyd Peter Jenner e Andrew King, a Pete Townshend degli Who. Sono più di 50 le canzoni dei Pink Floyd e di Syd Barrett inserite nella colonna sonora.

Alice Webb, CEO della casa di produzione del documentario, la Mercury Studios, ha dichiarato al magazine Deadline: "Syd Barrett è stato più di un semplice co-fondatore dei Pink Floyd. Era il carburante creativo, che è diventato un'icona della cultura pop e ha lasciato tutti a chiedersi dove fosse andato mentre la sua presenza sopravviveva nella musica che venne dopo". E il produttore Orian Williams ha aggiunto: "La parte più difficile nel raccontare la storia di Syd Barrett è stata interpretare il suo processo di armonia e come l'inaspettata sinergia sonora e la discordia visiva, entrambe apparentemente casuali, fossero pianificate e ben congegnate. [Il regista] Roddy Bogawa ci dà uno sguardo su come Barrett ha incanalato il genio, la follia e la sperimentazione nei Pink Floyd, la nave in cui tutte le cose hanno preso vita, ma ha anche portato via Syd".

Per il regista Bogawa si tratta della "tragica storia di Brian Wilson e Kurt Cobain e molti altri nella musica e nell'arte, le cui spinte creative esplosive spesso si basano su una fragile energia esuberante che viene alimentata dalla pressione del loro successo. Il film non è solo il ritratto di una delle figure di culto più iconiche della musica attraverso l'obiettivo e i ricordi dei suoi compagni di band, amanti, amici e musicisti, ma anche uno sguardo indietro a un gruppo di amici cresciuto a metà degli anni Sessanta e il loro idealismo, ambizioni, speranze e sogni durante un momento culturale così straordinario”.

(Foto Getty Images)