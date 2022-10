Ecco le canzoni perfette per i cuori infranti

Duemila persone con il cuore infranto, dopo la fine di una storia d'amore, hanno rivelato alla piattaforma Eharmony quanto la musica sia stata fondamentale per superare la grande delusione. Ognuno degli intervistati ha raccontato quale sia stata la canzone di riferimento, o meglio quella più ascoltata in quel particolare momento della vita. Da qui ne è uscita una classifica con i 30 brani più gettonati.

A farla da padrone sono soprattutto le hit d'amore, o se preferite quelle "emozionanti", ma non solo. E meno male! Perché quattro intervistati su dieci hanno raccontato di essersi affidati in realtà a della musica più allegra, per esorcizzare il dolore. Se sul podio troviamo al numero 1 "Back to Black" di Amy Winehouse, al secondo posto "I Will Always Love You" di Whitney Houston (in foto) e in terza posizione "Go Your Own Way" dei Fleetwood Mac, dal quinto posto in poi si balla con “I Will Survive” di Gloria Gaynor, ancora al settimo c'è “We Are Never Getting Back Together” di Taylor Swift, al tredicesimo “Survivor” delle Destiny's Child.

La ricerca ha inoltre evidenziato che metà del campione intervistato è stata lasciata di persona. Un terzo via messaggio, un quarto con una semplice telefonata. Un quinto, invece, ha rivelato che il proprio ex è sparito da un giorno all'altro facendo perdere le sue tracce. Cinque mesi, secondo la maggior parte degli intervistati, è il tempo necessario per buttarsi alle spalle una delusione d'amore e riaffidarsi a Cupido. Di seguito le canzoni più ascoltate.

Amy Winehouse – Back To Black

Whitney Houston – I Will Always Love You

Fleetwood Mac – Go Your Own Way

Adele – Someone Like You

Gloria Gaynor – I Will Survive

Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U

Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together

ABBA – Knowing Me, Knowing You

Dionne Warwick – Walk On By

No Doubt – Don’t Speak

Coldplay – Fix You

Beyoncé – Irreplaceable

Destiny’s Child – Survivor

Al Green – How Can You Mend A Broken Heart?

Ariana Grande – Thank U, Next

Kelly Clarkson – Since U Been Gone

Sam Smith – Stay With Me

Beyoncé – Single Ladies

James Blunt – Goodbye My Lover

Natalie Imbruglia – Torn

Bill Withers – Ain’t No Sunshine

Joy Division – Love Will Tear Us Apart

Justin Bieber – Love Yourself

Roy Orbinson – Crying

Toni Braxton – Unbreak My Heart

Boyz II Men – End Of The Road

Little Mix – Shout Out To My Ex

Carole King – It’s Too Late

John Legend – Used To Love You

Robyn – Dancing On My Own

