Spettinato, sorridente e dal fisico asciutto: l'ex One Direction Harry Styles è l'uomo più bello del mondo.

La scienza non ha dubbi. Per valutare la sua bellezza è stato utilizzato un algoritmo, il Golden Ratio of Beauty Phi, secondo cui una persona è bella se c'è simmetria del viso. Già il poliedrico Leonardo da Vinci aveva utilizzato l'equazione del rapporto aureo per ottenere le proporzioni del corpo maschile perfetto per la sua famosa opera, l'Uomo Vitruviano.

Quali sono i parametri? La lunghezza dell'orecchio deve essere uguale alla lunghezza del naso, la larghezza dell'occhio deve essere proporzionale alla distanza tra gli occhi. Secondo questo metodo il cantante Styles sarebbe quasi perfetto, ha raggiunto infatti il 98,15%. Ma dietro al suo bel faccino e il sorriso smagliante, c'è molto altro. Chi lo conosce sottolinea pure il suo grande carisma legato anche al senso dell'umorismo che lo contraddistingue. Poi ci sono i pareri degli esperti. Secondo la psicologa Jo Hammings interpellata da Page Six, anche le relazioni lunghe e monogame della pop star 28enne hanno delle ripercussioni positive sul modo in cui lo percepiamo. Da due anni è legato alla regista e attrice Olivia Wilde. Idolo della folle non è un caso se è anche l'uomo più desiderato del mondo.

